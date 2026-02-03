Benzema passa dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, Roma alle prese con il fair play finanziario, Vlahovic accelera il recupero

Tempo di lettura 2 minuti

Il centravanti francese lascia i campioni in carica della Saudi League per l’attuale capolista, i giallorossi potrebbero pagare una nuova sanzione, il giocatore serbo punta a rientrare a marzo

Dopo quasi tre anni, finisce il sodalizio tra l’Al-Ittihad e Karim Benzema. Il centravanti francese, autore di otto gol in 14 partite di campionato in questa stagione, ha deciso di lasciare i campioni in carica della Saudi League. Il motivo? Stando ai rumors, il mancato accordo sull’offerta di prolungamento del contratto, giudicata troppo bassa dall’ex calciatore di Real Madrid e Lione. Benzema, che ha compiuto da poco 38 anni, si è trasferito dunque a parametro zero all’Al-Hilal, attuale capolista del campionato, firmando un contratto della durata di 18 mesi, a cifre ancora non svelate.

(Fonte immagine: Calciomercato.com)

In casa Roma invece c’è la possibilità di una nuova multa comminata dall’UEFA per il mancato rispetto del fair play finanziario. Il club giallorosso nel 2022 ha sottoscritto un Settlement Agreement con la massima federazione europea e dovrà pagare una multa pari a poco più di 4 milioni di euro, ma il club potrebbe essere sanzionato anche per la violazione della cosiddetta “Squad Cost Rule”, una regola che stabilisce un limite al rapporto tra i costi della rosa e i ricavi di ogni società. La Roma avrebbe rispettato il target del 2024, fissato all’80%, mentre avrebbe mancato quello del 2025, fissato al 70%.

(Fonte immagine: Retesport.it)

Per quanto riguarda la Juventus infine, dopo il quarto posto riconquistato in campionato arriva un’altra bella notizia: Dusan Vlahovic è tornato a Torino. Dopo aver trascorso il periodo immediatamente successivo all’operazione a Belgrado, guidato da un preparatore atletico personale, il centravanti serbo è rientrato nella giornata di ieri. Nei prossimi giorni comincerà la seconda fase della riabilitazione, con lo staff medico bianconero che punta a rimetterlo a disposizione di Luciano Spalletti tra 30-40 giorni. Il mancato arrivo di un altro attaccante dal mercato di gennaio sarà sicuramente una motivazione in più per Vlahovic per tornare più forte e motivato di prima.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: News-sport.it)