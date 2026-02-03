Home News Trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo, si chiude il...

Trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo, si chiude il mercato invernale, addio all'ex Spal Nicolas Giani

Sandro Caramazza
Emil Audero
Stangata dopo il fattaccio accaduto ai danni di Emil Audero, mentre la finestra di riparazione è terminata ieri con gli ultimi colpi. Muore a 39 anni il capitano della cavalcata spallina in massima serie

E’ arrivato il provvedimento del Ministero dell’Interno dopo i fattacci di Cremona. Per il petardo ai danni di Emil Audero, il Ministero ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo e allo stesso tempo ha vietato la vendita di biglietti per le gare esterne ai tifosi residenti in Lombardia. Escluso il derby tra Milan e Inter in data 8 marzo. Il Giudice Sportivo, nella giornata di domani, poi prenderà provvedimenti anche contro la stessa società nerazzurra, che dovrebbe subire una multa abbastanza salata.

Il calciomercato invernale si è chiuso ieri sera alle 20. Niente da fare per Milan e Inter, che non hanno acquistato rispettivamente Mateta e il laterale destro. I nerazzurri hanno chiuso solamente per l’arrivo del centrocampista Massolin dal Modena, che arriverà però in estate a Milano. La Roma ha ingaggiato il centrocampista Bryan Saragoza in prestito dal Bayern Monaco. Tra le altre, il Cagliari ha ceduto Luvumbo al Mallorca e Luperto alla Cremonese.

Il mondo del calcio piange Nicolas Giani. L’ex difensore ed eroe della Spal è morto a 39 anni dopo una lunga malattia. Un male incurabile allo stomaco, che ha portato via la vita all’ex capitano spallino, cresciuto nel vivaio dell’Inter, e militante anche in club quali: Vicenza e Spezia. Giani è stato lo storico capitano della cavalcata della Spal dalla Serie C alla Serie A. Lascia la moglie e una figlia. Nel corso delle ultime ore, la Serie A e tantissimi club italiani si sono stretti attorno alla famiglia di Giani per lasciare un tributo.

