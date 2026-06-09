Torino, scelto Abate come nuovo allenatore, Neymar ancora infortunato, trattativa in stallo tra Inter e Atalanta per Palestra

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Urbano Cairo ha optato per l’ormai ex tecnico della Juve Stabia come successore di D’Aversa, il fuoriclasse brasiliano rischia di non recuperare per l’esordio della Seleçao, mentre è in stand by l’affare tra la Dea e i nerazzurri per l’esterno italiano

Dopo il saluto a D’Aversa, sono circolati sui giornali diversi nomi per la panchina del Torino. Si è pensato al ritorno di Juric, a dare una chance ad Alberto Aquilani, ora vicino al Sassuolo, ma alla fine il club granata ha optato per Ignazio Abate. Come Aquilani, anche Abate è reduce da un’ottima stagione in Serie B alla guida della Juve Stabia, con cui ha raggiunto la semifinale dei play-off venendo eliminato, a testa altissima, solo da una corazzata come il Monza. Per l’ex terzino del Milan è pronto un contratto biennale la cui ufficialità verrà comunicata tra oggi e domani.

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Resta incerto invece il rientro di Neymar, convocato per il mondiale da Carlo Ancelotti tra le urla di giubilo dei tifosi brasiliani, ma infortunatosi pochi giorni dopo al polpaccio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare che non sembra essere grave, ma gli esatti tempi di recupero ancora non si conoscono, o forse non sono stati svelati del tutto. Sembra comunque molto difficile che la stella del Santos possa essere convocata per la gara di esordio della Seleçao contro il Marocco, quindi è probabile che Neymar rientri per le successive partite del girone.

(Fonte immagine: LaRagione.EU)

Continua infine il braccio di ferro tra l’Inter e l’Atalanta per Marco Palestra. La Dea continua a rifiutare le offerte dei nerazzurri, alzando le richieste per l’ex esterno di difesa del Cagliari. Per ora, Percassi non si smuove dalla cifra di 50 milioni di euro e la trattativa al momento è in una fase di stallo. Chivu però vuole fortemente il terzino e lo vorrebbe in rosa già per l’inizio del ritiro precampionato. Per questo motivo l’Inter, per accontentare il tecnico rumeno, starebbe pensando di presentare nei prossimi giorni un’offerta da 45 milioni più bonus per sbaragliare la concorrenza sia italiana che estera sul giocatore di Buccinasco, comune di Milano. La sensazione è che la trattativa avrà bisogno ancora di parecchio tempo per sbloccarsi.

(Fonte immagine: Calciomercato.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Fotmob.com)