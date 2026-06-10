Ipotesi scambio Frattesi-Cambiaso, querelle Julian Alvarez e Thorstvedt verso la Fiorentina

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Occhio all’asse Milano-Torino, con Inter e Juventus che potrebbe intavolare una trattativa; caos in Spagna tra Real e Atletico; Grosso vuole il suo pupillo

Inter e Juventus potrebbero intavolare un’operazione non banale: Davide Frattesi alla Juve e Andrea Cambiaso in nerazzurro. L’Inter sta trovando qualche difficoltà nel chiudere la quadra con l’Atalanta per Marco Palestra, ecco perché Cambiaso potrebbe diventare un piano B assolutamente appetibile. La Juve lo valuta circa 40 milioni di euro, ma i nerazzurri non sono disposti ad arrivare a quelle cifre. Occhio, dunque, all’ipotetico scambio con Frattesi, centrocampista in uscita dall’Inter e che piace tanto a Luciano Spalletti, il quale lo ha avuto durante la sua breve esperienza in Nazionale.

Querelle incredibile in Spagna con Julian Alvarez protagonista. L’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale argentina è finito nel mirino del Real Madrid, il quale ha avanzato una proposta da 150 milioni di euro all’Atletico. Offerta annunciata tramite un comunicato. L’Atletico non si è fatto attendere e tramite un contro-comunicato ha replicato ai cugini, parlando di proposta “ridicola”. Julian ha una clausola da 500 milioni di euro. Di recente, lo stesso Atletico aveva replicato duramente al Barcellona, desideroso di ingaggiare l’argentino.

Julian Alvarez

Portato Fabio Grosso, ora la Fiorentina vuole portare a Firenze anche un pupillo dell’allenatore romano: Kristian Thorstvedt . La valutazione che ne fa il Sassuolo è di 15 milioni di euro. Grosso vuole, infatti, tornare subito a lavorare con il centrocampista norvegese, autore di una bellissima stagione, conclusasi con 4 gol e altrettanti assist in 33 partite. Si tratta di una situazione da monitorare attentamente, a maggior ragione per i buoni rapporti tra Fabio Paratici e l’entourage del centrocampista classe 1999.

Thorstvedt

Sandro Caramazza

Fonte foto: NY Times, SOS Fanta