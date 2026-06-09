Nesta riparte dall’Avellino, un direttore di gara non parteciperà al Mondiale, Real Madrid su Calafiori

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L’allenatore va in Irpinia, gli Stati Uniti hanno bloccato un arbitro somalo in aeroporto, Mourinho vuole il campione d’Inghilterra

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino. La società irpina lo ha annunciato tramite un comunicato ufficiale apparso sui propri canali. L’allenatore romano sostituisce Davide Ballardini, che era riuscito a portare l’Avellino fino ai playoff promozione. Nesta va a caccia del riscatto dopo le ultime deludenti esperienze sulle panchine di Monza e Reggiana. Ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.

L’arbitro somalo Omar Artan, premiato come miglior arbitro africano nel 2025, non parteciperà al Mondiale per un problema legato al visto. Al direttore di gara, atterrato all’aeroporto di Miami per intraprendere l’avventura della kermesse, hanno negato l’accesso negli Stati Uniti. Classe 1992, Artan doveva essere il primo arbitro somalo della storia del campionato del Mondo. Il portavoce dello US Customs and Border Protection ha così spiegato: “A seguito di un controllo, al viaggiatore, arbitro del Mondiale Fifa, abbiamo negato l’accesso per problemi legati al visto”. Niente da fare anche per la FIFA, in quanto è il governo locale ad avere l’ultima istanza sui visti.

Omar Artan

IL Real Madrid, che da poco ha ri-ufficializzato Florentino Perez alla guida del club, non vuole fermarsi. Dumfries, Konate e il rinnovo di Rudiger sono già in cassaforte, ma Mourinho, presto nuovo tecnico delle Merengues, vuole portare al Bernabeu anche Riccardo Calafiori. Lo Special One, infatti, ha tutta l’intenzione di ritornare a lavorare con il difensore italiano dell’Arsenal. Mou avevano allenato Calafiori ai tempi della Roma. Ad oggi c’è stata una telefonata tra Real e Arsenal ma niente di che. Da capire se nelle prossime settimane, i Galacticos proveranno l’affondo avanzando un’offerta ai campioni d’Inghilterra.

Riccardo Calafiori

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw, Sky Sport, Goal.com