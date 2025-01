Torino, pressing su Casadei

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista del Chelsea piace ai granata che cercano l’accordo con il club di Londra

Il Torino di Vanoli è alla ricerca di un centrocampista giovane con ottimo potenziale e che possa infoltire la rosa; il profilo individuato è quello di Cesare Casadei del Chelsea che piace da tempo e che non trova spazio in maglia blues. Il giocatore vorrebbe giocare di più e avrebbe già l’accordo con i granata per il suo trasferimento. Il Torino cerca quello con il Chelsea con l’offerta fissata intorno ai 10 milioni di euro più una ricca percentuale sulla futura rivendita; la trattativa sembra dunque a buon punto e Vagnati volerà a Londra per cercare di chiuderla il prima possibile. Casadei sarebbe certamente un ottimo rinforzo per i granata che inserirebbero grande qualità al centrocampo, mentre lo stesso calciatore potrebbe dimostrare il suo gran potenziale trovando uno spazio importante per emergere.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti