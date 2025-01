Il Manchester City affonda per Andrea Cambiaso

Tempo di lettura 1 minuto

Sarebbe pronta una maxi offerta della società inglese per avere subito il difensore bianconero

Il City, nel peggior momento da molti anni a questa parte, cerca rinforzi in difesa ed avrebbe individuato in Cambiaso l’uomo giusto per il presente e per il futuro. L’offerta per il cartellino sarebbe di 65 milioni e per il giocatore un contratto di cinque anni con opzione per il sesto. Andrea però rappresenta una pedina importante per il club bianconero che non è disposto a privarsene, almeno non in questa finestra di mercato e non per cifre sotto gli 80 milioni. La forza della Juve sta anche nel fatto che ci sarebbe un ulteriore interesse, nei confronti del 24enne esterno di difesa, da parte del Bayern Monaco. Quindi c’è la quasi certezza che la prima offerta dei citizens venga rispedita al mittente, ma altrettanto certo è che l’affare potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.

Fonte foto: fantacalcio.it

Luigi A. Cerbara