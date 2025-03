Thiago Motta “questa barca non va più”

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la pesante contestazione della tifoseria bianconera allo Stadium al termine di Juventus Atalanta 0-4 arriva la disfatta anche contro la Fiorentina 3-0

La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina rivela che più di qualcosa non va, Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz seduti in panchina ad assistere alla “ caduta libera” della propria squadra fa davvero pensare che il mister Thiago Motta abbia non pochi problemi con lo spogliatoio altrimenti non si spiega una tale decisione. Sicuramente manca un attaccamento alla maglia da parte di un gruppo di giocatori che di certo non stanno dimostrando il contrario e lo conferma il fatto che la Juventus non perdeva con 4 gol di scarto dal 1967 contro il Torino. Durante l’ultima partita contro la Fiorentina finita 3-0 forse l’unico a provarci a dare un impegno appropriato è stato Mckennie ma non è bastato… Ora si discute del possibile esonero di Motta, si fa il nome di Pioli come sostituto, certo è che qualcosa dovrà accadere ma soprattutto qualcuno dovrà mettere mano per riordinare un caos che sembra fuori controllo .

Daniela Fazzolari