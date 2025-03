La Roma vince ma Dybala si fa male ed esce in lacrime: un mese di stop

Tempo di lettura 1 minuto

Dura dieci minuti la partita dell’argentino che dopo un colpo di tacco si accascia a terra ed è costretto a uscire per un problema muscolare

Quasi come se l’uscita dall’Europa League avesse svegliato la Roma da un sogno. Si ritorna con i piedi per terra. Il periodo d’oro che sembrava aver baciato anche le gambe di Paulo Dybala si interrompe bruscamente. Infatti nonostante la vittoria sul Cagliari i giallorossi non riescono a sorridere. Il campione argentino, entrato nella ripresa, dopo una manciata di minuti dal suo ingresso prova la giocata di tacco. La reazione è immediata, mano nella parte posteriore della gamba e stop. Inizialmente non sembrava un problema importante, solo dopo il calciatore si è seduto a terra chiamando i medici. Uscita immediata e sosta in panchina a campo chino, con gli occhi lucidi. Dopo gli esami di oggi per lui si tratta di lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Ci vorrà almeno un mese. Lo stesso Dybala, dunque, è ripiombato alla dura realtà, dopo l’eliminazione in Europa. Ora la sosta potrà aiutare ma rimane il fatto che sono tornati i problemi fisici a tormentare l’argentino. A livello psicologico un duro colpo per il numero 21 giallorosso. Infine anche Devyne Rensch dovrà alzare bandiera bianca. Lesione all’adduttore lungo sinistro per l’olandese che rimarrà fuori tre settimane.

Glauco Dusso