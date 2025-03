LaLiga, grande bagarre per la prima posizione

Tempo di lettura 2 minuti

Il campionato spagnolo ricalca le orme di quello italiano con tre squadre in lotta al vertice

LaLiga è insieme alla Serie A il campionato più combattuto tra quelli delle maggiori leghe europee; le tre big sono tutte vicinissime in classifica e come nel nostro campionato c’è stato uno scontro diretto nell’ultimo turno che potrebbe aver sparigliato le carte. Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid stanno dando spettacolo e dopo diversi anni sono tornate a giocarsi un campionato tutte insieme; i tre club sono fortissimi e l’hanno dimostrato anche in Champions League, dando un segnale di continuità non solo alla Spagna ma anche all’Europa. Al momento in classifica comandano Barcellona e Real Madrid con 60 punti, con i blaugrana che hanno una partita in meno e dunque un potenziale vantaggio importante. L’Atletico invece è a quota 56 e ha subìto un duro colpo proprio nell’ultimo turno quando era avanti di due reti contro il Barcellona e ne ha incassate quattro negli ultimi venti minuti di gioco. Tra le tre il Barcellona sembra la più accreditata, vanta un attacco stellare con un calendario alla portata anche se denso d’impegni. Il Real può allo stesso modo spuntarla con un Mbappè in gran forma e pronto a contendere il titolo di miglior marcatore a Lewandowski ed è in generale una squadra sempre fortissima nonostante i tanti infortuni stagionali. L’Atletico infine è più indietro ma non giocherà più in Champions League, essendo stato eliminato dai cugini del Real ai rigori negli ottavi di finale. Questo potrebbe fare una certa differenza per i colchoneros che però stanno subendo diversi ko difficili da digerire e devono mantenere il controllo di una stagione comunque molto positiva. Ciò che è certo è che come la Serie A anche LaLiga si deciderà nelle ultime giornate con questo scontro a tre che catturerà molta attenzione e che darà molto lustro a una stagione tra le più interessanti degli ultimi anni.

