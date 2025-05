Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid

Tempo di lettura 1 minuto

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, il terzino si sarebbe proposto ai blancos e con un rinnovo di contratto ancora in bilico, l’addio ai colori rossoneri potrebbe realmente concretizzarsi

Theo Hernandez protagonista, nel bene e nel male, delle vicende rossonere ha ancora un anno di contratto, ma sembra voglia concludere in anticipo questa avventura e vestire, quanto prima, un’altra casacca. Ovviamente la scelta è caduta su un top club come il Real Madrid che, per lui, sarebbe un ritorno a casa. Negli ultimi mesi si è ampiamente parlato di un rinnovo di contratto che è sempre sembrato imminente, ma non si è mai arrivati alla firma. L’addio del terzino sinistro sarebbe certamente una grandissima perdita a livello tecnico ed il club meneghino deve muoversi per tempo alla ricerca di un sostituto di livello e tra i nomi in circolazione c’è anche quello di Nuno Tavares in prestito alla Lazio e di proprietà dell’Arsenal.

Fonte foto: unita.tv

Luigi A. Cerbara