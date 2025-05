Impresa Crystal Palace, trionfo in FA Cup! Kane, Dembelé e Greenwood i re dei gol in Germania e Francia

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Glasner vince il suo primo storico titolo, ennesimo flop per il City quest’anno mentre Bundesliga e Ligue 1 danno i loro verdetti individuali

La favola Crystal Palace ha il lieto fine. La formazione londinese, arrivata quasi a sorpresa in finale di FA Cup, conclude l’opera vincendo clamorosamente il trofeo. Neanche l’ultima spiaggia tira fuori dal Manchester City una prestazione degna di nota. Finisce 1-0 con il gol decisivo di Eze e con Marmoush che fallisce il rigore del possibile pareggio sempre nella prima frazione. Si tratta del primo successo importante per la squadra di Glasner che si qualifica per la prima volta a una coppa europea, ovvero l’Europa League. City e Guardiola terminano la stagione con zero titoli all’attivo fatta eccezione per il Community Shield di inizio anno. Chiudono i battenti, invece, Bundesliga e Ligue 1. Harry Kane (Bayern Monaco) si conferma al comando della classifica marcatori con 26 reti, in Francia una coppia guarda tutti dall’alto. Si tratta di Ousmane Dembelé (PSG) e Mason Greenwood (Marsiglia) a quota 21. Entrambi venivano da percorsi particolari e hanno trovato in questa stagione le condizioni migliori in cui esprimersi. Parte del merito sicuramente va a Luis Enrique e Roberto De Zerbi che li hanno valorizzati al meglio insieme al resto della squadra.

Glauco Dusso