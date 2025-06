Ternana-Pescara 0-1, finale andata playoff Serie C

Tempo di lettura 1 minuto

Gli abruzzesi fanno loro il primo round, vincendo per una rete a zero grazie a Letizia. Sabato ci sarà il ritorno all’Adriatico

Il Pescara vince sul campo della Ternana per 1-0 nella finale di andata dei playoff di Serie C. A decidere la partita ci ha pensato a metà secondo tempo l’ex Benevento Letizia. Il laterale, adattato a difensore centrale, ha trovato il gol con una conclusione dalla distanza, deviata da Aloi e che ha beffato Vannucchi. Sabato 7 giugno ci sarà il ritorno all’Adriatico e alla squadra di Baldini basterà anche un pareggio per ottenere la promozione in Serie B. Il match di Terni si accende subito al dodicesimo minuto quando il signor Zanotti decide di espellere Vallocchia per una dura entrata ai danni di Squizzato. Il silent check del VAR ha confermato la decisione dell’arbitro. Con un uomo in meno, la squadra di Liverani ha tenuto fino a quando al 57′ della ripresa, Letizia ha trovato il fortunoso gol. Per gli abruzzesi si tratta della quarta vittoria consecutiva in trasferta in questi playoff.

Sandro Caramazza

