Italia, ripartono le qualificazioni al Mondiale

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per due gare importanti in questo mese di giugno; partono infatti le qualificazioni al prossimo Mondiale e gli azzurri non possono sbagliare viste le cocenti delusioni degli ultimi anni. Nel gruppo I ci sono oltre all’Italia anche Norvegia, Estonia, Israele e Moldavia, dunque un girone sicuramente alla portata ma che non va sottovalutato, soprattutto perché i norvegesi sono già a sei punti avendo vinto le prime due gare giocate a marzo. L’Italia si trova già nella scomoda posizione di inseguire e il primo match in programma venerdì a Oslo proprio contro la Norvegia potrebbe già dire tanto su cosa ci aspetta in questo lungo cammino; l’avversario è certamente il più temibile del raggruppamento e non va fatto scappare ulteriormente in una classifica che ci vedrà presumibilmente giocarci il primato proprio contro Haaland e compagni. Gli azzurri hanno qualche defezione soprattutto nel reparto arretrato dove Acerbi si è chiamato fuori ed è in polemica con Spalletti, inoltre non ci sono Buongiorno e Calafiori per problemi fisici. Il commissario tecnico dovrà tenere alta l’attenzione del gruppo e ricompattare un ambiente che non può essere al massimo della forma dopo i tanti impegni di una lunga stagione; i calciatori dell’Inter ad esempio vengono dalla cocente delusione della finale di Champions League persa malamente, ma dovranno imporsi in nazionale ed essere concentrati verso un obiettivo che non può sfuggire ancora di mano. Il percorso dopo la sfida alla Norvegia si farà più semplice; tra una settimana ci sarà il match contro la Moldavia dove saranno obbligatori i tre punti, poi il cammino riprenderà a settembre e finirà a novembre proprio contro la Norvegia in quello che potrebbe essere uno spareggio per assicurarsi la prima posizione. Spalletti e i suoi dovranno fare risultato venerdì, la nazionale potrà contare su un ottimo centrocampo e su giocatori in fiducia in attacco, dove sono presenti sia il capocannoniere del campionato Retegui che il vice Kean.

