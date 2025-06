Allenatori in bilico: incontri decisivi per Inter e Cagliari

Tempo di lettura 1 minuto

Giornata decisiva per le panchine di nerazzurri e sardi, il destino degli attuali tecnici sembra essere altrove ma tutto sarà deciso dai colloqui odierni

Scatta l’ora X per Simone Inzaghi e Davide Nicola.

Soprattutto i tifosi nerazzurri sono ansiosi di sapere che ne sarà della loro panchina. Dopo la tremenda batosta in finale di Champions League è ancora incerto il futuro del mister nerazzurro. La pressione dall’Arabia con l’offerta dell’Al-Hilal sul piatto è forte, unita alla voglia di cambiare dopo una stagione logorante potrebbe concretizzare il divorzio. Oggi l’incontro decisivo con la dirigenza dell’Inter che vorrebbe trattenere l’allenatore. Tutti gli scenari sono possibili. In caso di separazione il nome di Cesc Fabregas è il più gettonato, da non sottovalutare De Zerbi mentre altri profili come Chivu, Vieira e Palladino non sembrano scaldare la piazza.

C’è un’altra piazza in procinto di cambiare. Si tratta del Cagliari che avrà nell’incontro tra Davide Nicola e il presidente Giulini il momento decisivo della questione. Le garanzie tecniche chieste dall’allenatore pare potrebbero indurre la proprietà a “ribaltare” la panchina, probabilmente dando un’occasione al tecnico della primavera Fabio Pisacane. Ancora non è detta l’ultima parola, si attendono sviluppi a stretto giro di posta.

Glauco Dusso