Tanti gol e spettacolo assicurato, l’Eintracht Francoforte può vincere la Bundesliga…

Analizziamo la sorpresa del campionato tedesco che si trova a soli 4 punti dal Bayern Monaco capolista

L’Eintracht sta stupendo tutti in questo inizio di stagione in cui sta tenendo il passo del Bayern Monaco di Kompany. Tanti meriti vanno dati sicuramente all’allenatore Dino Toppmoller che sta esprimendo un calcio offensivo e sta esaltando al massimo le qualità dei suoi giocatori. L’esempio lampante è l’attaccante Omar Marmoush che sta dominando la Bundesliga in termini di gol+assist (13 reti e 7 passaggi vincenti in 12 match) e che è arrivato a zero al Francoforte nel 2023 dopo l’esperienza negativa con il Wolfsburg. Altri giocatori fondamentali per Toppmoller sono l’ex Bologna Theate, arrivato in estate dal Rennes, Hugo Ekitikè e Mario Gotze, campione del mondo nel 2014 che sta tornando ai suoi livelli, ma ripeto, oltre ovviamente ai giocatori, il merito va dato all’allenatore dell’Eintracht che sta riuscendo probabilmente nella cosa più difficile da fare per chi fa il suo mestiere: entrare nella testa dei calciatori e stimolarli al massimo. Se poi pensiamo che Toppmoller è alla prima esperienza ad alti livelli, in passato ha allenato squadre minori prima di fare il vice al Lipsia e al Bayern Monaco, rende tutto più magico e interessante. Il suo 4-4-2 dà equilibrio alla fase difensiva, considerando che comunque ha più di 1 gol subìto di media a gara, e permette, in fase di possesso, di occupare al meglio il campo e colpire l’avversario nel modo più appropriato.

Ovviamente il titolo è una provocazione perché so quanto può essere complicato strappare la Bundesliga al Bayern Monaco, chiedere al Borussia Dortmund, ma nello sport e nella vita in generale è lecito sognare ed è ciò che sta facendo l’Eintracht Francoforte in questi primi mesi di campionato. Ciò che giocherà sicuramente a loro favore è la spensieratezza con cui scendono in campo visto che non hanno l’obbligo di vincere il campionato. Inoltre gli “scontri al vertice” disputati fin qui fanno per sperare i tifosi delle Aquile visto che è arrivato un pareggio molto divertente contro i bavaresi (3-3 con doppietta e assist di Marmoush) e una sconfitta di misura contro i campioni in carica (2-1 a Leverkusen). Al momento i ragazzi di Toppmoller sono al secondo posto a +3 dal Bayer Leverkusen e a -4 dal Bayern Monaco e sognano di vincere il campionato che manca addirittura dalla stagione 1958-59. Un sincero in bocca a lupo all’Eintracht che magari riuscirà a scrivere una pagina bellissima nella storia del calcio tedesco e non solo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina