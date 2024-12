Salah vuole la corona ma forse farà le valigie

Tempo di lettura 3 minuti

L’ala egiziana, in scadenza di contratto a giugno, fa sempre la differenza in un Liverpool lanciatissimo sia in Premier che in Champions

Mohamed Salah e il Liverpool potrebbero prendere strade separate a fine stagione, ma prima di congedarsi Momo vorrà lasciare ancora di più il segno nella storia dei reds. 11 gol in 13 partite in Premier League, reds al primo posto con +9 sulle due squadre londinesi, Arsenal e Chelsea, e addirittura +11 sul Manchester City campione in carica. Proprio domenica la squadra allenata da Slot ha superato gli uomini di Guardiola ritagliandosi così il ruolo ormai di super favorita. Salah ha dichiarato che potrebbe essere stata la sua ultima sfida casalinga contro il City, ma ancora è tutto da decidere, senza dubbio però il rigore del definitivo due a zero da lui stesso siglato ha chiuso i giochi del match e fatto sprofondare Guardiola e company. Una macchina quasi perfetta, primo posto anche in Champions, quella creata dal nuovo tecnico olandese Slot, il quale ha ereditato un gruppo nel complesso vincente allenato per anni da Klopp. Il Liverpool infatti in questo periodo sotto la guida tecnica del mister tedesco e grazie ai gol di Salah ha rivinto la Premier dopo 30 anni, nel 2020, e alzato al cielo la Champions un anno prima. Salah è sempre stato il super protagonista con a fianco due ottimi giocatori quali Firmino e Manè.

Salah alza il trofeo della Premier League

Entrambi non militano più nei reds ma i risultati sono eccellenti lo stesso e Salah continua a segnare dimostrando di essere un’ala devastante capace di realizzare numeri pazzeschi. 11 anni fa il Chelsea lo acquista dal Basilea, ma disputa pochissime partite in un anno mettendo a referto ancora meno gol. Su di lui scommette la Fiorentina azzeccandoci completamente. In Italia arriva a gennaio del ’15 sfoderando prestazioni maiuscole condite da gol e giocate spettacolari. Corre come un bolide e fa impazzire le difese avversarie. A fine stagione la Roma però lo ‘strappa’ alla viola la quale denuncia il Chelsea per la gestione della trattativa. A Roma mantiene alto il livello nei suoi due anni, ma l’esplosione per la sua carriera avviene nel 2017 quando passa al Liverpool. Qui diventa anche un cecchino, realizzando nella sua prima annata con la casacca dei reds la bellezza di 44 gol! Questa è la sua ottava stagione nel Liverpool ed è arrivato a quota 224 reti, conquistando per ben 3 volte la classifica dei bomber in Premier e diventando negli anni il giocatore africano con più gol realizzati in Premier League. Quest’anno lui e il Liverpool possono ambire a vincere tutto, poi forse Momo volterà pagina a 33 anni, nel frattempo però Salah vuole godersi ogni attimo con questa gloriosa maglia.

Fonti foto: SportsMax.tv; Pinterest.com

Stefano Rizzo