Le due facce del Bologna tra campionato e Champions League

Tempo di lettura 3 minuti

I rossoblù stanno vivendo una prima parte di stagione dai due volti, con le difficoltà in Coppa che si bilanciano col buon rendimento in campionato

Questa annata per il Bologna si presentava come la più difficile della sua storia recente, poiché confermarsi dopo la scorsa stagione sarebbe stato quasi impossibile. I rossoblu infatti hanno centrato lo scorso anno una storica qualificazione in Champions League ma con il cambio in panchina e le cessioni di calciatori importanti, la sensazione era che la squadra potesse fare tanta fatica nel confermarsi ad alti livelli. I primi mesi di Vincenzo Italiano sulla panchina stanno invece confermando un buon trend in campionato, mentre in Champions League chiaramente la situazione è diversa; il Bologna non ha una rosa tanto profonda e manca di esperienza su grandi palcoscenici, dunque in Coppa manca ancora la prima vittoria ed anzi è arrivato il primo gol segnato solamente dopo cinque partite. In campionato però dopo un iniziale ambientamento, la squadra sta rispondendo bene ai dettami del nuovo tecnico e viaggia con gli stessi punti che aveva accumulato lo scorso anno con Thiago Motta a questo punto della stagione. L’ottavo posto momentaneo con una partita da recuperare contro il Milan rende il giusto merito ad una squadra che sta faticando ad affrontare il doppio impegno settimanale, ma sta comunque esprimendo un ottimo calcio e raggiungendo diversi ottimi risultati. Orsolini è sempre il centro della squadra, il calciatore più irrinunciabile e quello da cui passano tutte le azioni quando è in campo; di contro Dallinga, preso in estate come grande colpo per sostituire Zirkzee, sta faticando molto ad ambientarsi e ha spesso pochi minuti a disposizione con Castro che è avanti nelle gerarchie e sta trovando il gol con più continuità. Il Bologna ha le carte in regola per stare ancora in Europa nella prossima stagione ma la concorrenza è molta ed è ancora presto per tirare i primi bilanci; intanto la prima vittoria in questa Champions League è sicuramente un obiettivo di mister Italiano che ha a disposizione ancora tre gare per trovarla e per inseguire una qualificazione al play-off che sarebbe incredibile. In campionato invece si deve proseguire su questa strada, alla prossima ci sarà una Juventus ancora in emergenza, mentre oggi c’è il Monza in Coppa Italia, altra competizione a cui Italiano ha dimostrato di tenere e dove la squadra cercherà di spingersi più avanti possibile.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti