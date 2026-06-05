Svelato il calendario della Serie A 2026-27, guai per Tare in Albania, Iraola va al Liverpool

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Durante il Festival organizzato dalla Lega a Parma è stato diramato il programma del prossimo campionato, l’ex DS del Milan accusato di riciclaggio e corruzione, lo spagnolo è l’erede di Slot ai Reds

A Parma si inizia a delineare la Serie A 2026-27. Diramato il calendario della prossima stagione del massimo campionato nostrano. Questa è la prima giornata:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Alla terza giornata del campionato i primi due big match dell’anno: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Quanto ai tre derby: quello di Milano, quello di Roma e quello di Torino, si terranno, considerando il girone di andata, nelle seguenti giornate: Milan-Inter alla 10a giornata, Lazio-Roma alla 15a giornata, Juventus-Torino alla 18a giornata.

Guai in vista per Igli Tare. L’ex DS del Milan, mandato via da Cardinale all’indomani della disfatta del Milan contro il Cagliari, che ha sancito la mancata qualificazione del Diavolo in Champions League, è accusato in patria, in Albania, di riciclaggio, ma non è tutto. La Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak) infatti ha inserito Tare nel registro degli indagati anche in merito all’indagine sulla ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata in questa vicenda inizialmente di “violazioni in gare d’appalto”. Nelle indagini fari puntati su una villa sulla costa ionica albanese, in un complesso turistico. L’abitazione sarebbe stata offerta all’ex vice premier, come tangente per un appalto quando Belinda Balluku era dirigente di una società, la villa è stata registrata però a nome di Igli Tare il quale, secondo gli investigatori, avrebbe stipulato “un fittizio contratto”. La vice premier in questi anni ne avrebbe fatto uso insieme alla sua famiglia. Tare indagato dunque per riciclaggio e per corruzione.

Igli Tare

Ora è ufficiale: Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. Il tecnico spagnolo, 43 anni, diventa il successore di Arne Slot, esonerato dai Reds dopo una stagione abbastanza negativa. Iraola, accostato anche al Milan, aveva deciso di declinare l’offerta dei rossoneri. Iraola è reduce dalla bellissima esperienza sulla panchina del Bournemouth. Con il basco alla guida, le Cherries hanno raggiunto nell’ultima stagione un’incredibile sesto posto in Premier League, che è valso la qualificazione in Europa League.

Andoni Iraola

Sandro Caramazza

Fonte foto: Messaggero, Goal.com, NY Times