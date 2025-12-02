Svelata la top 11 Serie A 2024-25 al Gran Galà del Calcio AIC, Sergio Ramos si offre al Milan, follia a Nizza

Tempo di lettura 2 minuti

A Milano, assegnati i premi relativi alla stagione che ha visto trionfare il Napoli. Il grande campione spagnolo può arrivare in Serie A, mentre in Francia vergognoso agguato contro dei calciatori

Ieri sera a Milano, al Gran Galà del Calcio AIC (Associazione Italiana Calciatori) assegnati tutti i premi relativi alla stagione 2024-25, quella che ha visto il Napoli trionfare nella vittoria del suo quarto scudetto. Svelato il miglior undici della serie A, così composto:

Svilar (Roma); Dumfries (Inter), Rrahmani (Napoli), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter); Barella (Inter), Reijnders (Milan, oggi al Manchester City), McTominay (Napoli); Lautaro Martinez (Inter), Retegui (Atalanta, oggi Al Qadisiya), Kean (Fiorentina).

Allo stesso tempo, il Napoli ha fatto bottino pieno dei premi individuali: miglior giocatore della Serie A 2024-25 McTominay, l’allenatore dell’anno, Antonio Conte, la società dell’anno, proprio il Napoli.

Sergio Ramos, da gennaio, sarà un giocatore svincolato. Il campione spagnolo, 39 anni, lascerà il Monterrey, club messicano, e vuole ritornare in Europa per conquistare un posto al prossimo Mondiale con la casacca della sua Spagna. L’ex Real Madrid si sarebbe proposto al Milan. Ad oggi si tratta però di una pista fredda. Il Diavolo cerca un nuovo centrale, ma al momento il campionissimo non rientra nella lista di Igli Tare e soci. Da capire se nelle prossime settimane, si aprirà qualche spiraglio. Sergio Ramos raggiungerebbe Luka Modric, compagno di mille battaglie e di altrettanti trionfi.

Follia al centro sportivo del Nizza. Domenica sera, dopo la sconfitta contro il Lorient, diversi ultras (si parla di circa 400 persone) hanno atteso la squadra e lì si sarebbero verificati veri e propri atti di violenza che hanno coinvolto in particolare Jeremie Boga e Terem Moffi. I nostri giocatori, sottolinea il comunicato del Nizza, sono stati aggrediti davanti al centro di allenamento da un folto gruppo di persone; il club comprende la frustrazione generata dalla serie di prestazioni deludenti e al di sotto dei propri valori, tuttavia, gli incidenti accaduti durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri della squadra sono stati presi di mira.

