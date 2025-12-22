La Supercoppa Italiana 2025 al Napoli che batte 2-0 il Bologna

Tempo di lettura 2 minuti

La squadra partenopea si conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tra le grandi del calcio nazionale. Le due “giuste” pretendenti al trofeo si sono affrontate a viso aperto ed hanno dato lustro al calcio italiano con prestazioni degne di nota all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad in Arabia Saudita

E’ partita vera e viva a Riyad, con gli azzurri padroni del campo ed in particolare delle fasce, mentre i felsinei devono arretrare e cercare il possesso palla nel tentativo di attenuare le folate napoletane. Il Bologna, molto coperto e che a tratti appare addirittura compassato, ragiona ed aspetta, mentre il Napoli attacca e dà l’impressione di essere in gran spolvero con corse a perdifiato su entrambe le fasce dalle quali arrivano due ottime occasioni già intorno al decimo minuto di gioco. I partenopei danno la netta impressione di aver ritrovato la loro miglior versione, mettono in seria difficoltà i rossoblù, tanto che il protagonista assoluto è il portiere bolognese Ravaglia, con parate decisive, di cui una miracolosa al 36′ su Spinazzola liberato nella corsia centrale dopo un’azione spettacolare. Nulla può, il portiere bolognese, al 39′ sul tiro a giro di Neres, poco fuori dall’area, che insacca con una parabola davvero magistrale.

Rasmus Hojlund e David Neres la coppia che fa volare il Napoli

Nel secondo tempo riparte forte il Napoli, ma l’occasione migliore, definiremmo colossale, è per il Bologna ed arriva al 55′ con un colpo di testa facile facile che però Ferguson consegna tra le braccia di Milinkovic-Savic. Goal sbagliato e goal subito, antica legge del calcio che viene, per l’ennesima volta, rispettata e una frittata difensiva del Bologna consegna la palla nei piedi di Neres che fa doppietta al 57′.

Il Bologna ha raggiunto questa finale con grande merito, ma deve senz’altro fare ancora diversi step per mantenere l’alto livello raggiunto e poter fare un ulteriore salto di qualità. Il Napoli ha giocato una gara pressoché perfetta, con applicazione e attenzione degne di una finale. I partenopei, con Hojlund e Neres visti questa sera, in condizioni davvero eccezionali, possono tornare ad essere inarrestabili anche in campionato. Per il club partenopeo si tratta del terzo trionfo in questa competizione.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: CorrieredelloSport.it; mizzicaristorante.it; calcionapoli1926.it