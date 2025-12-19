Gasperini svela perché ha scelto la Roma e non la Juventus; Maresca smentisce le voci di un possibile passaggio al Manchester City; Arkadiusz Milik torna tra i convocati

Gasperini svela perché ha scelto la Roma e non la Juventus; Maresca...

Il tecnico giallorosso è pienamente soddisfatto della scelta fatta e contento dell’ambiente e dei calciatori che sin da subito lo hanno seguito. L’allenatore italiano del Chelsea non intende muoversi da Londra, né per un’altra panchina di Premier, né per una di Serie A. L’attaccante polacco si rivede nella lista dei disponibili dopo un interminabile quanto sfortunato periodo lungo circa un anno e mezzo

Reduce da due belle vittorie, in campionato con il Como ed in Europa League con il Celtic, il tecnico giallorosso parla con la gioia nel volto per la grande soddisfazione in relazione al cammino della sua Roma. Svela di aver scelto i giallorossi e non i bianconeri perché ha optato per la sfida più difficile ed avvincente e, sino ad ora, è pienamente felice dei risultati ottenuti.

Enzo Maresca è ben felice di sedere sulla panchina del Chelsea e non ha alcuna intenzione di cambiare aria, smentisce quindi in maniera categorica le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Manchester City, così come quelle precedenti che lo volevano invece alla Juventus, le bolla come mere speculazioni! Poco dopo le dichiarazioni di Maresca, sono arrivate anche quelle di Pep Guardiola che, altrettanto chiaramente e anche con un po’ di ironia, ha confermato che resterà ancora a lungo sulla panchina del City, almeno sino a 75, 76 anni!

La bella e sorprendente notizia in casa Juve è quella del ritorno tra i convocati dell’attaccante polacco. E’ quella nota lieta che fa sorridere non solo i protagonisti, ma tutti gli sportivi, perché l’attaccante polacco viene da un lunghissimo periodo sfortunato che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio praticamente un anno e mezzo. Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella conferenza stampa in vista di Juventus-Roma e chissà che il tecnico toscano non voglia regalargli già domani la possibilità di giocare qualche minuto.

Luigi A. Cerbara

