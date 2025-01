Stop per Nuno Tavares, domani farà gli esami

Tempo di lettura meno di un minuto

Il terzino ha accusato un problema all’adduttore nella vittoria di ieri contro la Real Sociedad

Brutte notizie in casa Lazio. Nella gara di Europa League di ieri Nuno Tavares ha lasciato il campo a fine primo tempo per un infortunio all’adduttore della coscia sinistra. Il terzino portoghese svolgerà domani gli esami di rito per capire l’entità di questo stop. Baroni al termine della partita, vinta dai suoi per 3-1, ha rassicurato sulle condizioni di Tavares dicendo che non dovrebbe essere niente di importante.

Bisognerà attendere domani per scoprire se Nuno Tavares sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Fiorentina.

Davide Farina