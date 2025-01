Italiani in Premier League: con Kayode si arriva a quota 10

Tempo di lettura 4 minuti

Le società inglesi pescano dalla Serie A per rafforzarsi. L’ultimo in ordine cronologico il classe 2004 arrivato dalla Fiorentina

Quando si dice Italian do it better e d’altronde questo famoso e noto slogan calza a pennello per discutere un po’ sulla lunga schiera di calciatori italiani oggi figuranti in Premier League. Con l’arrivo ufficiale di Micheal Kayode, si è toccata cifra tonda: 10! E’ ormai divenuto un classico l’acquisto di giocatori nostrani dal campionato italiano. Dal compianto Gianluca Vialli a Gianfranco Zola e Roberto Di Matteo, passando per il fumantino Mario Balotelli e le meteore di Taibi e Dossena, rispettivamente presi dal Manchester United e dal Liverpool, si arriva fino ai giorni nostri. Oggi gli italiani a figurare nel campionato, a detta di taluni più bello del mondo, sono appunto dieci: l’ultimo in ordine di tempo Kayode, acquistato dal Brentford direttamente dalla Fiorentina.

Italiani in Premier League: i 10 che ne fanno parte

JORGINHO ED EMERSON PALMIERI – Bisogna partire dai più “storici”: ossia gli oriundi Emerson Palmieri e Jorginho Frello, diventati anche campioni d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini nell’estate del 2021. I due nel 2018 hanno raggiunto la Premier League tramite il Chelsea, che li acquistò rispettivamente dalla Roma e dal Napoli. Avventura non banale per entrambi, capaci di alzare al cielo sia la Champions che l’Europa League. Insomma, non proprio due coppette. Per entrambi l’avventura è poi continuata sempre a Londra. L’esterno tra le fila del West Ham, dove ha anche vinto la Conference League, mentre il regista è diventato vice-capitano dell’Arsenal.

TONALI – Un altro nome noto in Premier League è appunto Sandro Tonali. L’ex Milan ha raggiunto il campionato inglese nell’estate del 2023, approdando al Newcastle. Prima stagione da dimenticare e passata fuori per il caso legato alle scommesse. In questa stagione è ritornato protagonista, riprendendosi anche la maglia della Nazionale azzurra.

VICARIO E UDOGIE – Il Tottenham dell’estate del 2023 ha voluto fare double, prendendosi sia Vicario che Udogie, rispettivamente dall’Empoli e dall’Udinese. Un doppio colpo molto importante. Il primo, oggi infortunato, difende alla grande i pali della porta nord-inglese; il secondo ha preso le redini della fascia sinistra e fanno parte del giro della Nazionale.

CASADEI – In realtà, il baby talento del 2003 Cesare Casadei ne avrà per poco, perché in Italia Lazio e Torino ci puntano forte. Arrivato dall’Inter nell’estate del 2022, ha prima giocato nella seconda squadra del Chelsea, per poi passare in prestito tra Reading prima e Leicester poi. Oggi è al Chelsea di un altro italiano come Enzo Maresca, ma appunto potrebbe arrivare in Serie A.

CALAFIORI, CHIESA E OKOLI – I tre arrivati nell’ultima estate sono appunto Riccardo Calafiori, Federico Chiesa e Caleb Okoli, accasatisi rispettivamente all’Arsenal, al Liverpool e al Leicester. Per tutti e tre spazio differente, di più per i due difensori, meno per l’esterno ex Juventus, chiuso ai Reds tra mostri sacri come Salah e Luis Diaz. Quanto a Calafiori ha avuto la soddisfazione di segnare un super gol al Manchester City.

KAYODE – Infine, il 2025 si è aperto appunto con l’arrivo di Kayode, ragazzo nato in provincia di Novara da genitori nigeriani. Il terzino, ex Fiorentina, è un classe 2004. Giocatore di buonissima corsa che in Premier League al Brentford può veramente crescere e migliore ancora. L’Italia di Spalletti lo visiona con attenzione.

Sandro Caramazza

Fonte foto: FIGC