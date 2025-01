Rudi Garcia riparte dal Belgio: è lui il nuovo CT

Tempo di lettura meno di un minuto

Salutato Domenico Tedesco la federazione belga annuncia il tecnico francese come nuovo timoniere della nazionale

Rudi Garcia torna in sella. Dopo la disastrosa scorsa stagione a Napoli, finita anzitempo, è arrivata l’ora di una nuova avventura per l’allenatore transalpino. Per la prima volta guiderà una nazionale e sarà il Belgio. Dopo l’esonero di Domenico Tedesco, dovuto ai risultati poco incoraggianti e ad alcuni dissapori con i giocatori, la scelta è ricaduta sull’ex Roma e Napoli. Garcia, quindi, prenderà in mano la situazione in vista di marzo quando ci saranno gli spareggi di Nations League contro l’Ucraina per rimanere in lega A. Inoltre a giugno inizieranno le qualificazioni al mondiale del 2026. Il Belgio è stato inserito nel girone J con Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan e Liechtenstein.

Glauco Dusso