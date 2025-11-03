Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di dimettersi! Daniele De Rossi in pole position per la panchina del Genoa. Paulo Dybala ennesimo infortunio!

Tempo di lettura 2 minuti

Sembra ormai certa la separazione tra il tecnico e la Viola, ma non è stata ancora trovata la formula giusta. Il Genoa potrebbe aver trovato il sostituto di Patrick Vieira e la nuova guida tecnica potrebbe essere affidata all’ex Roma. La stella giallorossa ha avuto un problema calciando il rigore assegnato alla Roma nella trasferta persa contro i rossoneri

Pioli non vuole dimettersi, ma sembra che non ci sia più alcuna speranza per lui di rimanere sulla panchina della Fiorentina che da ieri sera è in ritiro sino a nuove disposizioni. All’orizzonte c’è una trasferta in Germania per la partita contro il Mainz di Conference League e, al momento, non si sa ancora chi ci sarà a condurre la squadra, anche se alcune voci parlano di Paolo Vanoli. L’unica incognita, in questo momento è soltanto la formula tramite la quale Pioli lascerà la Fiorentina, se esonero oppure rescissione consensuale che appare però in contrasto con quella che sembra essere la volontà del tecnico.

Dopo l’addio di Patrick Vieira, continua la caccia al suo sostituto e sembra essere proprio Daniele De Rossi il prescelto, si starebbe studiando la formula con un possibile contratto sino a giugno prossimo e rinnovo in caso di salvezza. Certamente un incarico non facile quello di risollevare il Genoa, attualmente fanalino di coda della classifica di Serie A, anche se con ancora una gara da giocare per chiudere la decima di campionato. Alle 18.30 di oggi il Genoa giocherà infatti a Reggio Emilia contro il Sassuolo ed in panchina ci sarà la coppia Mimmo Criscito e Roberto Murgita.

Dybala in panchina dopo il rigore sbagliato e susseguente infortunio

Dybala ha avuto sicuramente un minuto da incubo, all’82’ della partita al Meazza contro il Milan, quando ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto dare il pareggio alla formazione capitolina e, in quello stesso istante, si è infortunato. L’ennesima tegola fisica della sua sfortunata carriera, ma della quale non si conosce ancora la gravità. Gli esami strumentali sono stati spostati a domani e solo allora si potranno fare le corrette valutazioni. Lo specialista Dybala ha sbagliato ieri il suo primo rigore da quando veste la maglia giallorossa, in precedenza erano 18 centri su 18 tiri dal dischetto!

Fonti foto: ilfattoquotidiano.it; gianlucadimarzio.com; fanpage.it

Luigi A. Cerbara