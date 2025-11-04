Juventus e Napoli impegnate in Champions League, Donadoni riparte dalla Serie B

Tempo di lettura 2 minuti

Bianconeri e azzurri aprono il giro degli impegni dei club italiani in Europa. La squadra di Spalletti sfida lo Sporting Lisbona, mentre i partenopei giocheranno contro l’Eintracht Francoforte. Nuovo mister allo Spezia

Ricomincia la settimana di coppe europee. Questa sera, scendono in campo Juventus e Napoli. La Vecchia Signora giocherà a Torino contro lo Sporting Lisbona. Luciano Spalletti, che ha esordito sulla panchina bianconera con una vittoria a Cremona, cerca i tre punti anche in Champions. Sono necessari, in quanto la Juve ha conquistato appena due punti nelle prime tre giornate sotto l’egida di Igor Tudor. La Juventus ritrova Kenan Yildiz, assente a Cremona, ma dovrà fare a meno ancora di Kelly, che salterà pure il derby col Torino. Rispetto al 2-1 contro la squadra di Nicola, le uniche novità saranno il ritorno di Rugani al centro della difesa e appunto quello di Yildiz che dovrebbe coadiuvare nel 3-5-2 con Dusan Vlahovic.

Il Napoli scenderà in campo alle 18.45 (la Juve alle 21) e lo farà al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri hanno conquistato tre punti nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria (contro lo Sporting Lisbona) e di due sconfitte (Manchester City e Psv). Al Maradona, sarà un match già fondamentale in ottica qualificazione. Conte dovrebbe perdere Billy Gilmour, che è uscito anzitempo dall’ultima sfida di campionato contro il Como, ma ritrova dal 1′ il titolare Lobotka. Spinazzola stringerà i denti e siederà in panchina. A sinistra Gutierrez è in vantaggio su Olivera. Infine, Conte ripropone l’attacco visto col Como: Politano-Hojlund-Neres.

Stanislav Lobotka, centrocampista Napoli

A volte ritornano. Il protagonista in questione è Roberto Donadoni, che a distanza di cinque anni dall’ultima esperienza, in Cina con lo Shenzhen, ritornerà ad allenare una squadra e lo farà ripartendo dalla Serie B e precisamente dallo Spezia. L’ex CT della Nazionale sostituirà Luca D’Angelo. Donadoni non allena una squadra italiana, invece, da circa 7 anni. Guidò, infatti, il Bologna dal 2015 al 2018. Nel complesso, lo Spezia sarà il suo ottavo club nostrano, dopo le esperienze sulle panchine di Lecco, Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma e appunto Bologna. In mezzo, ovviamente, l’avventura da CT della Nazionale italiana dal 2006 al 2008. Donadoni eredita uno Spezia penultimo in classifica con 7 punti raccolti nelle prime 11 giornate.

Roberto Donadoni

Sandro Caramazza

