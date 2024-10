Stasera Italia-Belgio, gli azzurri a caccia del terzo successo di fila in Nation League

Tempo di lettura 1 minuto

Torna la Nazionale con l’impegno contro i diavoli rossi, importante per trovare continuità di gioco e risultati

L’Italia torna in campo dopo l’ottima parentesi di settembre, dove in Nations League ha avuto la meglio prima sulla Francia e poi su Israele. Ora l’obiettivo della squadra di Spalletti deve essere la continuità, in termini sia di proposta di gioco che di risultati. Ecco perché le due sfide contro Belgio e ancora Israele sono importanti, oltre che ovviamente per il prosieguo nel torneo e per il ranking. Contro il Belgio gli azzurri stanno attraversando un periodo favorevole, negli ultimi tre incroci tra Europei e Nations League infatti sono arrivati tre successi e anche questa volta si vorrà proseguire su questa strada. Spalletti deve ritrovare la brillantezza della squadra per poi guardare con fiducia agli impegni che verranno e già da questa sera un successo sarebbe importante perché ci confermerebbe in testa al girone della competizione. Il Belgio dal canto suo cerca l’aggancio dopo la vittoria con Israele e la sconfitta con la Francia, con Tedesco che però deve fare i conti con i forfait di Lukaku e De Bruyne.

Fonte foto: oggisportnotizie.it

Alessandro Fornetti