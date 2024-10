Juventus, occhi su Skriniar per gennaio

Tempo di lettura meno di un minuto

I bianconeri devono sostituire l’infortunato Bremer e nel mercato invernale punteranno su calciatori attualmente poco impiegati nei club di appartenenza

L’infortunio di Gleison Bremer ha scombinato i piani della Juventus che certamente, dopo un solo gol incassato in sette partite di campionato, non si aspettava di dover intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. A gennaio invece si cercherà una soluzione in prestito che possa sostituire anche numericamente il brasiliano; piace Skriniar del PSG che non sta trovando spazio nonostante sia pienamente arruolabile. L’ex Inter ha giocato solo due partite su sette in campionato e Luis Enrique non sembra disposto a concedergli spazio, la Juventus studia l’affare per permettere a Thiago Motta di avere di nuovo una difesa ben solida.

Fonte foto: areanapoli.it

Alessandro Fornetti