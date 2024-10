Morata a Cope: “Ho sofferto di depressione, era imbarazzante stare con i miei figli”

Tempo di lettura 1 minuto

Il capitano della Spagna ha raccontato gli ultimi mesi difficili che ha passato e il perché del suo trasferimento

Alvaro Morata si è lasciato andare in un’intervista alla radio spagnola Cope in cui ha raccontato gli ultimi, difficili, mesi che ha passato. Il capitano della Spagna ha toccato argomenti importanti facendo capire a tutti che la salute mentale non è uno scherzo e che chiunque, indipendentemente dal conto in banca, può soffrire di depressione. Morata ha raccontato come abbia avuto un periodo in cui si imbarazzava ad uscire con i figli per paura che le persone potessero attaccarlo verbalmente e come, ad un certo punto, abbia realizzato che in fondo odiava il calcio quasi quanto lo amasse.

Sul suo trasferimento al Milan ha detto che inizialmente voleva rimanere all’Atletico Madrid per poi accorgersi che la cosa migliore fosse quella di lasciare la Spagna perché non riusciva più a sopportare quel tipo di situazione.

Grandissimo gesto da parte di Morata che fa chiarezza sulla sua situazione e, indirettamente, rompe questo “muro invisibile” che c’è sulla salute mentale. Se si hanno problemi del genere è giusto aprirsi e parlarne perché è l’unico modo per superarli!

Fonte foto: Getty Image

Davide Farina