Stallo sul rinnovo di Maignan, lesione al menisco per Gatti, Zola nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo

Tempo di lettura 2 minuti

Il portiere francese e la dirigenza rossonera ancora non si sono incontrati per discutere del prolungamento del contratto, il difensore bianconero starà fuori almeno un mese, onorificenza importante per l’ex fantasista del Cagliari

Se c’è un giocatore che più di tutti ha inciso sull’attuale primato in classifica del Milan quello è sicuramente Mike Maignan. Tra rigori parati ed interventi decisivi, soprattutto nei big match, il portiere francese è ritornato sui livelli della stagione dello Scudetto vinto con Pioli. C’è ancora però il nodo rinnovo da sciogliere, con i tifosi ed anche i compagni di squadra che stanno pressando l’estremo difensore rossonero a firmare il prolungamento del contratto. Sull’argomento Tare è stato finora molto vago, il dirigente albanese infatti ha parlato di un patto stretto con l’entourage di Maignan ad inizio stagione e di trattative che verranno poi svolte nei prossimi mesi sulla base di come evolverà la situazione. Niente di certo dunque, intanto i principali top team europei rimangono alla porta pronti a bussare per Magic Mike.

(Fonte immagine: DiarioRossonero.it)

Ancora un infortunio invece in casa Juventus. Ieri sera nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese Federico Gatti è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco per un problema al menisco. Gli esami strumentali effettuati in giornata hanno evidenziato una lesione al menisco mediale che costringerà il difensore bianconero ad almeno un mese di stop. Nei prossimi giorni, Gatti verrà sottoposto ad un’operazione dopo la quale inizierà il periodo di riabilitazione. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo al più presto nell’anno nuovo, ma in questi casi è saggio non affrettare i tempi di recupero.

(Fonte immagine: Juvelive.it)

Infine, nella serata di ieri, nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Londra, è stata conferita a Gianfranco Zola la targa di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”. Un riconoscimento meritato, che l’ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini ha consegnato all’ex giocatore sardo per premiare “la sua passione e la sua leadership, che continuano ad ispirare lo sport italiano nel mondo”. Zola è attualmente vicepresidente della Lega Italiana Calcio, oltre che dirigente ed allenatore. Il suo nome però, anche oltremanica, è conosciuto soprattutto per la sua grande carriera da calciatore, che ha illuminato le piazze di Napoli, Parma e Cagliari (e Chelsea).

(Fonte immagine: Ussi.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)