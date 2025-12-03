L’uomo dei miracoli c’è ancora: la nuova vita di Jamie Vardy

Tempo di lettura 3 minuti

Colui che ha appena demolito il Bologna al Dall’Ara si candida a sorpresa del campionato insieme alla sua squadra, soprattutto per chi lo dava già sul viale del tramonto

Un acquisto che ha fatto parlare tanto, soprattutto i giornali. Quella mossa della Cremonese che sembrava solo creare clamore intorno alla squadra appena tornata in serie A. In molti hanno visto in Jamie Vardy con la maglia grigiorossa una mera operazione di marketing, con un destino molto simile ad altri veterani del calcio europeo venuti a svernare sparendo nelle rose dei club che li avevano riportati alla vita. Lui che aveva appena salutato l’amore della sua vita, quel Leicester appena retrocesso e lasciato con il gol numero 200 in 500 partite.

La vita di Jamie Vardy, però, ci ha insegnato che lui è uno che non molla, pronto sempre a stupire anche arrivando alle luci della ribalta molto tardi. Approda al Leicester a 25 anni, debutta in Premier League a 27. Nel 2016 compie insieme ai suoi compagni delle foxes e a Claudio Ranieri una delle imprese calcistiche europee più importanti della storia. Il piccolo Leicester City che mette in fila tutte le grandi di Inghilterra aggiudicandosi la Premier League. Lui è il vero trascinatore mettendo insieme il record di giornate in gol di fila, 11, e arrivando secondo nella classifica marcatori dietro ad Harry Kane. L’anno successivo a 29 anni esordisce in Champions League.

Finita l’avventura con il Leicester, la stagione passata, il suo futuro pareva nebuloso. Poi la zampata della Cremonese che quasi a fine mercato lo tessera da svincolato generando un entusiasmo incredibile. Entusiasmo che in molti cercano di smorzare alludendo all’età dell’inglese e a una probabile forma fisica precaria. La squadra inizia alla grande il suo ritorno in serie A battendo il Milan a San Siro, lui si prepara con calma, troppo importante ritrovare la forma ottimale. Pian piano rientra in campo, per pochi minuti, mettendosi a disposizione di Davide Nicola. Il suo rendimento è un crescendo. Il primo gol arriva il 25 ottobre contro l’Atalanta, rete del pareggio di un match che poi vinceranno i nerazzurri. Con la Juventus arriverà il secondo ma anche in quella occasione sarà sconfitta.

Lunedì sera, invece, in una gara che in molti davano per scontata al Dall’Ara di Bologna, pensa che sia il momento di essere decisivi. Padroni di casa sorpresi, Vardy trascina i grigiorossi ad una vittoria incredibile con la sua prima doppietta in Italia. La carta d’identità stracciata e Cremonese condotta a ridosso delle grandi del campionato, lui a soli due gol dalla vetta della classifica marcatori dove c’è Lautaro Martinez.

La sensazione è che sia solo l’inizio di una nuova favola. Certamente non vincerà il campionato ma occhio a mettersi sulla strada del “vecchio” Jamie. Lui non fa sconti a nessuno, come quando lavorava in fabbrica e si allenava nei ritagli di tempo. Sa quello che vuol dire sacrificio, ancora di più alla sua età. Attenzione quindi, i palloni messi in rete potrebbero essere ancora parecchi.

Glauco Dusso