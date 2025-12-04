Il Flamengo vince il campionato, Lobotka si ferma mentre Dybala smaltisce la febbre e si allena

Tempo di lettura 1 minuto

I ragazzi di Filipe Luis hanno vinto un altro titolo nel 2025, altro infortunio a centrocampo per il Napoli mentre l’argentino ha recuperato dall’influenza e dovrebbe esserci contro il Cagliari

Periodo d’oro per il Flamengo che è diventato matematicamente campione del campionato brasiliano per l’ottava volta nella sua storia battendo per 1-0 il Ceara. Per i ragazzi di Filipe Luis si tratta del quinto titolo nel 2025: Campionato brasiliano, Copa Libertadores, Supercoppa brasiliana, Campionato Carioca e Taca Guanabara.

Il Napoli perde anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare alla gamba sinistra nel riscaldamento di ieri e salterà sicuramente il big match contro la Juventus di domenica sera. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana per capire quanto dovrà rimanere lontano dal campo anche se l’infortunio non sembra particolarmente grave.

Paulo Dybala ha svolto un allenamento personalizzato dopo aver smaltito la febbre delle scorse ore. L’argentino dovrebbe tranquillamente recuperare per la gara di domenica alle 15 contro il Cagliari ma sarà decisiva la sessione di domani per averne la certezza. In caso di allenamento in gruppo, Dybala sarà titolare nel tridente giallorosso.

