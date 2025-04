Spettro serie C, la Salernitana cambia ancora: via Breda, ecco Marino

Tempo di lettura 1 minuto

La società campana vuole la scossa per il rush finale, nuovo avvicendamento in panchina nella speranza si possa salvare la stagione

La situazione è al limite. Il derby perso con la Juve Stabia ha convinto la dirigenza della Salernitana per l’ennesimo cambiamento. Esonerato, dunque, Roberto Breda e squadra affidata a Pasquale Marino, ultima speranza per evitare la retrocessione in serie C. I campani si trovano al penultimo posto con 30 punti. Un ennesimo scossone, il terzo a campionato in corso, quarto se si considera l’avvicendamento tra Sottil e Marusciello avvenuto in estate. Una stagione che definire tribolata è dire poco. Clamoroso se si pensa che comunque l’anno scorso la squadra si trovava in serie A. Ora lo spettro della C aleggia sulle teste di società e calciatori. Ci sono sei finali da disputare e tentare di non finire all’inferno.

Glauco Dusso