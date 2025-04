Rivoluzione Sampdoria: Evani allenatore e Roberto Mancini consulente per evitare il tracollo

Tempo di lettura 1 minuto

Estremo cambio per i blucerchiati che vogliono scongiurare una clamorosa retrocessione in C, diversi gli ex arruolati

Potrebbe essere l’alba di una nuova era per la Sampdoria. Obiettivo imminente quello di evitare una discesa in serie C che avrebbe dell’incredibile. Per fare questo il presidente Manfredi ha deciso per un cambio totale affidandosi a chi la squadra blucerchiata l’ha vissuta davvero. Terzo avvicendamento alla guida. Via Semplici, ecco Alberico Evani in panchina. Il suo vice sarà Attilio Lombardo. Lascia anche il dirigente Pietro Accardi. Quest’ultimo sostituito da Andrea Mancini, figlio di Roberto. L’ex c.t. della nazionale, invece, sarà consulente esterno della società, senza una specifica area di lavoro. Confermato con ruolo più operativo da club manager Giovanni Invernizzi. Queste le scelte disperate per salvare una situazione critica. Terzultimo posto a pari punti con la Reggiana, 32. Sembrava ad un certo punto la scelta fosse caduta su Beppe Iachini o anche Andreazzoli. Tutto scartato per dar vita allo spirito doriano, sperando sia la scelta giusta per non far affondare la barca.

Glauco Dusso