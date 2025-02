Spettacolo Liga, le tre big in cima alla classifica racchiuse in due punti

Tempo di lettura 1 minuto

Il derby di Madrid ha rimesso in gioco il campionato spagnolo, il Barcellona vince e si riavvicina alla testa, occhio al Bilbao

Una Liga che più avvincente non si può. Dopo la giornata numero 23 la classifica del torneo in Spagna recita Real Madrid 50, Atletico Madrid 49 e Barcellona 48. Tutto frutto dei risultati scaturiti in campo nell’ultimo turno. Sabato il derby di Madrid finisce 1-1 non senza polemiche dopo il rigore siglato da Julian Alvarez pareggiato poi da Mbappè. Ieri, invece, perentorio 4-1 in trasferta del Barcellona inflitto al Siviglia. Primo tempo equilibrato finito con un gol per parte, nella ripresa i catalani dilagano. Blaugrana che quindi approfittano per accorciare rispetto alle avversarie. Un campionato quello spagnolo che si prospetta combattutissimo, da non sottovalutare a quota 44 la presenza dell’Athletic Bilbao, formazione sempre temibile con giocatori di tutto rispetto. Nel prossimo weekend un’altra puntata, la ventiquattresima. Altri ribaltoni? Lo scopriremo tra sette giorni.

Glauco Dusso