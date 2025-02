Non c’è pace a Monza: esonerato Bocchetti, torna Nesta

Tempo di lettura 1 minuto

La pesante sconfitta di Roma con la Lazio è stata fatale al tecnico brianzolo che era entrato in corsa poco prima di Natale

A Monza si cambia ancora. Dopo 7 partite finisce l’avventura di Salvatore Bocchetti sulla panchina dei biancorossi. L’ormai ex tecnico ha racimolato 1 vittoria, con la Fiorentina, e ben 6 sconfitte. L’ultima ieri, pesante, contro la Lazio. Il 5-1 subìto all’Olimpico è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la dirigenza quindi ha deciso per l’esonero. Al suo posto tornerà Alessandro Nesta, allontanato a dicembre. Bocchetti lascia ancora la serie A con il non ‘lusinghiero’ record di 13 panchine in totale e 12 sconfitte. Il Monza ora dovrà cercare di avere una reazione visto l’ultimo posto in classifica. Il mercato ha indebolito la squadra vista la partenza di alcuni giocatori importanti tra cui Maldini, Djuric, Bondo e Pablo Marì. Toccherà a Nesta tentare la missione impossibile, troverà un gruppo rivoluzionato con giocatori nuovi, soprattutto giovani, da inserire nel suo scacchiere.

Glauco Dusso