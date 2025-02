Clamoroso in Turchia: l’Adana Demirspor abbandona il campo al 33′

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra ultima in classifica ha scelto di tornare negli spogliatoi dopo un rigore assegnato al Galatasaray

Assurdo quanto successo ieri in Turchia. Durante la partita Galatasaray-Adana Demirspor l’arbitro ha assegnato un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo su Mertens da cui è nato il primo gol in Turchia di Morata. Il problema è che il fallo non c’era ma anzi andava sanzionata la simulazione dell’attaccante ex Napoli. Gli ospiti, ultimi in classifica con soli 5 punti, hanno deciso di abbandonare il campo al 33′ per protesta nei confronti dell’arbitro, il quale è stato costretto a sospendere la partita.

Ora in Turchia c’è un vero e proprio scandalo visto che si pensa che gli arbitri favoriscano il Galatasaray. Il Fenerbahce, secondo in classifica a 3 lunghezze dai Leoni, ha addirittura chiesto l’annullamento del campionato. La situazione è molto complicata e bisognerà attendere qualche giorno per avere degli sviluppi.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Davide Farina