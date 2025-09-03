Spalletti sulla lista del Fenerbahce, il Bayer sonda Xavi. Il Galatasaray annuncia Gundogan e Bennacer verso la Turchia

Tempo di lettura 2 minuti

L’ex CT tra i nomi per sostituire l’esonerato José Mourinho, mentre i giallorossi di Istanbul rinforzano il centrocampo con un ex campione d’Europa

Il calciomercato, almeno in alcune parti del mondo come la Turchia o l’Arabia, non è ancora terminato, mentre quello degli allenatori, in realtà, non finisce mai di cessare. Ecco perché Luciano Spalletti potrebbe presto tornare in panchina. Il Fenerbahce, dopo aver esonerato Mourinho, cerca un nuovo tecnico. Sulla lista dei turchi c’è pure l’ex CT della Nazionale azzurra. Per lui, la destinazione turca, sarebbe totalmente inedita.

Sempre in Turchia e sempre a Istanbul, ma sponda Galatasaray, invece, giocherà Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco, di origini turche, ha lasciato il Manchester City per unirsi ai giallorossi. Per tutta l’estate, il Galatasaray ha cercato un regista (in primis Hakan Calhanoglu) e alla fine l’ha spuntata Gundogan. Per lui contratto fino al 2027 a 4.5 milioni di euro. Lascia i Citizens per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2023 per accasarsi al Barcellona.

Mercato turco in fibrillazione. Dal Fenerbahce al Galatasaray fino ad arrivare al Trabzonspor, che corteggia il milanista Ismael Bennacer. L’algerino, in uscita dai rossoneri, potrebbe lasciare il Milan in questi primi giorni di settembre. Il mercato in Turchia è aperto fino al 12 settembre.

Dopo appena tre partite, due di Bundesliga e una di Coppa di Germania, il Bayer Leverkusen ha esonerato l’allenatore Erik ten Hag. Dunque, le aspirine adesso sono alla ricerca di un nuovo tecnico. Tra i nomi, occhio pure a quello di Xavi. Lo spagnolo, dopo aver allenato l’Al-Sadd e il Barcellona, è attualmente “disoccupato”. Il Bayer potrebbe riavere un allenatore spagnolo, dopo l’avventura indimenticabile di Xabi Alonso.

