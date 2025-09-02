Calciomercato internazionale: Donnarumma al Manchester City, colpo Gyokeres per l’Arsenal, il Liverpool punta su Wirtz

Tempo di lettura 3 minuti

Nei principali campionati europei diversi top team hanno messo a segno colpi di mercato notevoli, ma hanno anche dovuto far fronte a cessioni importanti

Il calciomercato estivo volge al termine in quasi tutta Europa ed è arrivato dunque il momento di tirare le somme valutando le campagne acquisti dei principali top team europei all’alba di una stagione calcistica che come al solito si preannuncia tanto competitiva quanto interessante.

Il Paris Saint-Germain ha rotto con Donnarumma e per sostituirlo ha scelto Lucas Chevalier, prelevato dal Lille per 40 milioni di euro. Altro colpo importante è stato Ilya Zabarnyi (d), arrivato dal Bournemouth per 63 milioni di euro. Tolto Gigio, la rosa campione d’Europa non è stata intaccata, dunque voto al mercato 7.

In casa Bayern Monaco invece il colpo più importante è stato Luis Diaz, acquistato dal Liverpool per 70 milioni di euro. In entrata da registrare anche l’arrivo di Tah (d) dal Leverkusen. Tra le cessioni, la più significativa è stata quella di Coman all’Al Nassr, oltre a quella di Tel (a) al Tottenham, anche qui un 7 come voto ci sta tutto.

Spostandoci in Spagna, il Barcellona campione in carica della Liga si è mosso poco sia in entrata che in uscita. In porta è arrivato Joan Garcia dai concittadini dell’Espanyol, mentre Pau Victor è andato al Braga. Rashford è arrivato in prestito dal Manchester United. Per il resto quasi tutto immutato, a parte la partenza di Inigo Martinez all’Al Nassr, d’altronde la rosa è già di altissimo livello. Voto 6.

I rivali del Real Madrid invece sono stati molto più attivi: più di 150 milioni di euro spesi per ingaggiare Dean Huijsen dal Bournemouth, Alvaro Carreras (d) dal Benfica e Franco Mastantuono dal River Plate, oltre ad Alexander Arnold dal Liverpool. In uscita sono stati salutati a zero Lucas Vazquez e la leggenda Luka Modric, approdato al Milan. Voto 8.

Rimanendo a Madrid, ma dal lato dell’Atletico da segnalare l’arrivo di Raspadori dal Napoli, oltre a quelli di Alex Baena dal Villarrèal, David Hancko (d) dal Feyenoord e di Matteo Ruggeri e Nico Gonzalez provenienti rispettivamente dall’Atalanta e dalla Juve. In uscita sono partiti, tra gli altri, Samuel Lino (d) (andato al Flamengo) e Arthur Vermeeren (c) direzione Lipsia. Voto mercato 6,5.

Venendo alla Premier League, non si può non cominciare dal Liverpool autore di un mercato faraonico. I Reds infatti negli ultimi mesi hanno speso 500 milioni di euro circa per ingaggiare giocatori di straordinaria qualità: Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkez (d) e Frimpong, oltre al giovane italiano Leoni dal Parma. Acquisti mirabolanti che hanno ampiamente lenito il dolore delle partenze di calciatori altrettanto importanti come Luis Diaz, Darwin Nunez e Alexander Arnold. L’obiettivo, oltre a riconfermarsi in Premier League, è la conquista della Champions League. Voto al mercato 9.

L’Arsenal anche non è stato da meno, con gli acquisti, tra gli altri di Eze, Madueke (c), Zubimendi e soprattutto Gyokeres, strappato alla concorrenza per 65 milioni di euro. Poche invece le partenze illustri, tra cui quella di Jorginho. Voto 8.

Le due squadre di Manchester anche hanno messo a segno tanti colpi, come al solito. Il City è fresco della firma di Donnarumma e ha preso Reijnders dal Milan e Cherki dal Lione. Acquisti importanti e dovuti anche alle partenze di De Bruyne e Grealish (quest’ultimo dato via in prestito all’Everton). Voto 7.

Lo United invece sta tentando l’ennesima rivoluzione: più di 200 milioni di euro per tre giocatori offensivi come Cunha dal Wolverhampton, Mbeumo dal Brentford e Sesko dal Lipsia. In uscita invece via Garnacho, Antony e Hojlund (quest’ultimo in prestito). Voto 7, con sospensiva.

Infine c’è il Chelsea, campione in Europa con la Conference League e vincitore del Mondiale per Club. Oltre al citato Garnacho, i Blues hanno ingaggiato Gittens (a) dal Borussia Dortmund e Joao Pedro dal Brighton, mentre hanno ceduto Madueke ai rivali dell’Arsenal e Nkunku al Milan. Un mercato intelligente, di prospettiva, voto 7,5.

Luca Missori

