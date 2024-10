Spagna: de la Fuente polemico con la federazione per il mancato rinnovo del contratto

Tempo di lettura 1 minuto

Il commissario tecnico delle Furie Rosse si è scagliato duramente contro la federazione iberica che dopo la vittoria dell’Europeo non ha prolungato l’accordo come promesso in precedenza

Con la pausa per il campionato tornano in campo le nazionali per la Nations League. Tra queste, c’è ovviamente la Spagna neo campione d’Europa, che però nei giorni scorsi è stata scossa da una polemica tutta interna tra il CT de la Fuente e la federazione iberica. Il tecnico spagnolo infatti ha dichiarato pubblicamente la sua insoddisfazione per il mancato rinnovo del contratto dopo la vittoria dell’Europeo in Germania. de la Fuente lamenta di avere ancora il vecchio contratto da commissario tecnico dell’Under 21 e che nessun componente della federazione Roja si sia messo in contatto con lui per il rinnovo dopo il trionfo ad Euro 2024: “Non si è mai visto che un CT campione d’Europa rimanga senza contratto, con Luis Enrique, non sarebbe successo”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)