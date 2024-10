Serie A: Balotelli ora può tornare, interessa a Genoa e Torino

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante, attualmente svincolato, potrebbe clamorosamente fare ritorno nel nostro campionato, rossoblu e granata infatti sono in grande emergenza nel reparto offensivo e lo hanno messo nel mirino

Durante ogni sosta per le nazionali ormai torna caldo l’argomento Mario Balotelli. Questa volta però Super Mario non è stato tanto accostato alla nazionale, quanto a due club del campionato di Serie A: Genoa e Torino. Il Grifone ha perso Retegui e Gudmundsson negli ultimi giorni del calciomercato estivo, ritrovandosi il reparto offensivo fortemente indebolito. Il Toro invece nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con il grave infortunio di Duvan Zapata, che si è rotto legamento crociato e menisco e starà fuori fino a fine stagione. Per questo, entrambe le squadre hanno messo gli occhi sull’ex calciatore dell’Inter e del Manchester City, che questa volta sarebbe davvero motivato a tornare in Italia. Per il momento, sembra in vantaggio il Genoa nelle trattative, con Gilardino in persona che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe telefonato oggi a Balotelli per convincerlo. Maggiori sviluppi si attendono nei prossimi giorni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)