Klopp ricomincia dalla Red Bull, sarà il nuovo ‘Head of Global Soccer’

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex tecnico del Liverpool torna in pista ma con un incarico diverso dall’allenatore, sarà infatti il responsabile del settore calcio della multinazionale austriaca

Aveva detto di volersi prendere una pausa dalla carriera di allenatore ed è stato più che di parola. Stando alle indiscrezioni che provengono da Sky Sport infatti, Jurgen Klopp avrebbe accettato l’incarico di ‘Head of Global Soccer’ della Red Bull. L’ex tecnico del Liverpool da gennaio 2025 si occuperà di coordinare la rete internazionale di tutte le squadre di proprietà dell’azienda austriaca, sia in Europa che nel resto del mondo. Costituirà un supporto per allenatori e club facenti capo al gruppo Red Bull, a partire dallo scouting. Non si conoscono ancora i dettagli del contratto, ma sempre Sky ha rivelato che Klopp ha inserito nell’accordo una clausola che gli potrà permettere, in futuro, di accettare l’eventuale incarico di commissario tecnico della Germania. Non un addio dunque alla panchina, ma solo un arrivederci.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysports.com)