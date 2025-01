Sorteggio playoff Champions League: Juventus-PSV, Feyenoord-Milan e Bruges-Atalanta. In Europa League la Roma trova il Porto

Tempo di lettura 3 minuti

Sorteggio che si può senz’altro definire benevolo per le italiane a caccia degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. I giallorossi invece avranno un impegno difficile contro i portoghesi

Il primo esito positivo di questi sorteggi è stato l’aver evitato il derby tra bianconeri e rossoneri. Le due formazioni sono uscite malconce dall’ultimo turno della fase campionato, oltretutto con prestazioni al di sotto di qualsivoglia aspettativa. L’urna di Nyon ha dato loro la possibilità di affrontare formazioni alla portata e con la speranza di averle tutte e due agli ottavi di finale. I rossoneri affronteranno il Feyenoord con i quali c’è in ballo anche il mercato, con il tentativo del Milan di strappare loro il messicano Santiago Giménez. La Juventus se la vedrà con gli olandesi del PSV ed è sicuramente un match alla portata dei bianconeri. Va considerato però che il calendario è già chiaro, qualora passassero entrambe, una delle due, affronterebbe l’Inter ai quarti, mentre i nerazzurri aspettano l’evolversi della situazione ed il Bologna è uscito, comunque a testa alta, l’Atalanta avrà davanti il Bruges, sicuramente una formazione alla portata dei bergamaschi. Altra nota da considerare è che sia il Milan che la Dea avranno il ritorno in casa. Diverse considerazioni da fare sul cammino in Champions League, dopo questa prima parte di stagione; detto che il sorteggio odierno è stato sicuramente benevolo, va considerato che il nuovo format della competizione ha esaltato le formazioni nostrane. L’Inter ha ormai acquisito una consapevolezza ed una forza che la porta ad ottenere ottimi risultati in qualsiasi competizione e ad affrontare gli avversari, anche i più quotati, con una sicurezza invidiabile. Milan e Atalanta hanno avuto un cammino eccezionale che non ha portato direttamente ai playoff solo per dettagli, seppur importanti. La Juventus, dopo una partenza che lasciava presagire risultati addirittura eclatanti, si è spenta, così come in campionato, sintomo che qualcosa si è inceppato, ma che la qualità e le potenzialità sono davvero elevate. Il Bologna ha sicuramente pagato la poca confidenza con una competizione così importante ed avversari ben più smaliziati. Indipendentemente dalla forza stessa degli avversari ha però poi dimostrato di essere all’altezza della situazione, uscendo certo, ma facendolo con un finale degno e lasciando ottime impressioni. Gli altri turni di playoff sono: Manchester City-Real Madrid, Brest-PSG, Monaco-Benfica, Sporting CP-Borussia Dortmund e Celtic-Bayern Monaco.

In Europa League, con la Lazio già qualificata addirittura come prima assoluta, la Roma classificatasi quindicesima, affronterà il Porto nei playoff, con la prima partita in trasferta. I giallorossi hanno pescato un avversario molto difficile, ma con l’avvento di Ranieri hanno sicuramente ritrovato equilibrio e convinzione e siamo sicuri che la squadra venderà cara la pelle. Il Porto è in piena trasformazione, ma resta temibile per gli alti ritmi che riesce a tenere durante tutta la partita e facendolo con grande qualità.

Fonte foto: corriere.it

Luigi A. Cerbara