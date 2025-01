Calciomercato in fibrillazione

Tempo di lettura 3 minuti

Tante voci e qualche affare concluso, ma nei prossimi giorni molti giocatori sono destinati a cambiare maglia

E’ la giornata di Daniel Maldini all’Atalanta, probabilmente l’affare meno prevedibile. Il 23enne porta un nome pesante e questo influisce anche in maniera negativa sulle valutazioni che se ne fanno, ma l’acquisto da parte della Dea dovrebbe finalmente liberare ogni dubbio sulle sue qualità. Daniel, con un allenatore come Gasperini, potrebbe davvero fare quel salto di qualità che ancora gli manca per convincere anche i detrattori più incalliti. L’affare, oltre al Monza proprietaria del cartellino del calciatore, interessa anche al Milan che ha mantenuto il 50% sulla sua rivendita e metterà quindi in cassa la metà dei 13 milioni che la Dea pagherà al Monza. Denari che potrebbero aiutare il club rossonero per il suo mercato in entrata che, al momento, sembra bloccato. L’offerta per Santiago Giménez non sembra ancora bastare al Feyenoord e quindi i meneghini non possono dare il lasciapassare a Morata che vorrebbe raggiungere il Galatasaray in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni, né quello a Camarda che potrebbe raggiungere il Monza, in prestito per 18 mesi, ma con il Milan che mantiene il diritto di poterlo richiamare a giugno. I rossoneri potrebbero però essere costretti a cercare anche un nuovo centrale difensivo dato che il Tottenham sta spingendo seriamente per l’acquisto di Fikayo Tomori e l’offerta giunta da Londra è di 30 milioni. Rimandata invece al mittente l’offerta di circa 70 milioni dell’Al-Nassr per Rafael Leao. Davide Calabria, già da tempo sulla lista dei partenti, sarebbe nei pensieri del Bologna per sostituire Stefan Posch. Il Monza ha intanto ufficializzato l’arrivo, dalla Lazio, di Castrovilli in prestito secco sino a fine stagione. La Fiorentina è in trattativa per Nicolò Zaniolo, ma anche per Nicolò Fagioli che però interessa anche al Lipsia, le eventuali trattative per lo juventino sarebbero per un prestito con obbligo di riscatto. La Juventus, oltre al mercato in uscita, continua a lavorare per l’arrivo di Kevin Danso, difensore austriaco del Lens. L’affare si è leggermente complicato per l’inserimento del Rennes che vorrebbe il calciatore a titolo definitivo e avrebbe offerto 24 milioni bonus compresi, mentre l’offerta della Juventus è per un prestito senza diritto di riscatto per un importo totale, bonus compresi, di circa 4 milioni. Il calciatore spinge per vestire la maglia bianconera e la Juventus rimane fiduciosa. La telenovela Cesare Casadei è giunta finalmente al termine e il Torino l’ha spuntata sulla Lazio, il ragazzo è in città per le visite mediche di rito. Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo Gianluca Lapadula allo Spezia, per l’italoperuviano un contratto di 18 mesi. La Roma ha ceduto Mario Hermoso al Bayer Leverkusen ed è interessata a Mika Marmol, 23enne difensore del Las Palmas, come suo sostituto. L’Inter è interessata a Nicola Zalewski della Roma per sostituire Tajon Buchanan ceduto al Villarreal in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri attendono una risposta dalla Roma.

Fonte foto: portaledilettanti.it

Luigi A. Cerbara