Sorteggi Europa e Conference League

Effettuato a Montecarlo il sorteggio dei calendari della fase campionato delle due coppe europee minori. Bologna e Roma da una parte e Fiorentina dall’altra, le italiane in corsa per la vittoria finale

L’Europa League vedrà la prima giornata svolgersi nei giorni del 24 e 25 settembre 2025, mentre gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta si disputeranno il 19 e 26 febbraio 2026 e la finale il 20 maggio 2026 al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia). Vediamo le avversarie di Roma e Bologna:

i gialorossi affronteranno: il Lille dell’intramontabile Olivier Giroud, Rangers, Viktoria Plzeň, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e il Panathinaikos dell’ex milanista Davide Calabria (in grassetto le partite in trasferta);

i felsinei affronteranno: Salisburgo, Aston Villa, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucarest, Brann e Celta Vigo (in grassetto le partite in trasferta).

La Conference League che vedrà come protagonista la nostra Fiorentina, aprirà i battenti il 2 ottobre, gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta si disputeranno il 19 e 26 febbraio 2026 e la finale il 27 maggio 2026 alla RB Arena di Lipsia (Germania). Vediamo quindi le avversarie della Viola: Rapid Vienna, Dinamo Kiev (campo neutro), Mainz, Aek Atene, Sigma Olomouc e Losanna (in grassetto le partite in trasferta).

Sorteggi tutto sommato favorevoli alle nostre compagini, in particolare per la Roma con avversarie tutte alla sua portata, mentre per il Bologna ci potranno essere delle insidie da squadre come l’Aston Villa, il Salisburgo sempre spumeggiante ed imprevedibile e da non sottovalutare il Celta Vigo. La Fiorentina in Conference non dovrebbe invece avere problemi di sorta.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: alanews.it; raipubblicita.it; toscana.lnd.it