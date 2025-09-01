Rabiot-Milan è fatta, Juve ecco Zhegrova e Openda! Intanto Coda è il miglior marcatore di sempre in serie B

Ultimo giorno di mercato, scatenati rossoneri e bianconeri mentre il bomber della Samp supera Schwoch nella speciale classifica
Con la fine della seconda giornata di campionato impazza il mercato nell’ultima giornata utile per le compravendite. Protagoniste assolute Milan e Juventus che stanno piazzando gli ultimi colpi per puntellare la squadra.
Il Milan dopo Nkunku si aggiudica anche Adrien Rabiot, in rotta con il Marsiglia, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il francese ritrova dunque Massimiliano Allegri. Tare adesso è al lavoro per il difensore, si sta stringendo per Joe Gomez del Liverpool.
Alla Juventus c’è chi parte e chi arriva. Fatta per l’esterno d’attacco Edon Zhegrova dal Lille dopo che Nico Gonzalez ha accettato il passaggio all’Atletico Madrid. Il kosovaro approda a Torino in un operazione da 20 milioni più 5 di bonus mentre l’argentino andrà ai colchoneros in prestito con diritto che può diventare obbligo a 33 milioni. Nelle ultime ore, saltato Kolo Muani, i bianconeri hanno chiuso per Lois Openda dal Lipsia, anche qui stessa formula di Nico Gonzalez, il riscatto potrebbe aggirarsi sui 40 milioni, valutazione del belga per i tedeschi.
Cambiando completamente panorama andiamo in serie B. Nonostante la bruciante sconfitta con il Sudtirol per 3-1 la Sampdoria ha un unico motivo per accennare un timido sorriso. Con il gol della bandiera siglato ieri Massimo Coda diventa il miglior marcatore in assoluto nella storia del campionato cadetto con 136 gol, superato Stefan Schwoch.
Glauco Dusso