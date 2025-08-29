Il mercato del Milan non si ferma più, Atalanta tra Musah e Frendrup, Raul Albiol al Pisa, Savona al Nottingham e intanto José Mourinho viene esonerato dal Fenerbahce

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoneri, dopo la partenza con handicap in campionato, sono ancora attivissimi nel calciomercato ed effettuano le visite mediche per il nuovo attaccante Christopher Nkunku. In Turchia la mancata qualificazione in Champions costa carissima allo Special One

In relazione all’operazione di mercato di Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan che, in queste ore, sta effettuando le visite mediche, ne abbiamo parlato qui! I rossoneri erano in procinto di privarsi dell’americano Yunus Musah con destinazione Atalanta, ma la questione infortuni, sempre molto presente in casa Milan, ha momentaneamente stoppato l’operazione e la Dea potrebbe virare su Morten Frendrup del Genoa, sempre che il club rossoblù voglia privarsene ovviamente.

Il Pisa, dopo essersi assicurato l’olandese Calvin Stengs, sta trattando, proprio in queste ore con Raúl Albiol ex centrale di Villarreal, Napoli e Real Madrid. I vertici societari e lo spagnolo si sono incontrati ieri a pranzo e Albiol si è preso del tempo per riflettere su quella che sarebbe una scelta non economica, ma di vita.

L’ormai ex juventino Nicolò Savona vola in Inghilterra per accasarsi al Nottingham Forest con un contratto di 6 anni a 1,5 milioni di Euro più bonus, alla società bianconera vanno 15 milioni, bonus inclusi.

In Turchia, il Fenerbahce annuncia ufficialmente l’esonero di José Mourinho, conseguenza, non del tutto imprevista, della mancata qualificazione in Champions League a seguito del ko contro il Benfica nei preliminari. Secondo le prime indiscrezioni, lo Special One dovrebbe ricevere una buonuscita di circa 15 milioni e, come sempre più spesso gli accade, verrà ricordato più per le sue “stravaganze” che per le sue vittorie.

Luigi A. Cerbara

