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Sorprese e sogni di gloria: la Champions accende i quarti

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Stefano Rizzo
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Colpi inattesi, conferme pesanti e qualificazioni ancora in bilico: l’Europa entra nel vivo. Tra chi ha già messo un piede in semifinale e chi è chiamato all’impresa, i ritorni promettono spettacolo

La Champions League entra nella sua fase più calda e i quarti di finale d’andata non deludono le attese, regalando risultati sorprendenti e scenari tutt’altro che scontati. Le quattro sfide disputate hanno già dato un primo scossone agli equilibri, accendendo sogni di gloria per alcune squadre e costringendone altre a rincorse complicate in vista dei ritorni del 14 e 15 aprile.

Il risultato più rumoroso arriva dal Camp Nou, dove l’Atletico Madrid si è imposto con un netto 2-0 sul Barcellona. Una vittoria costruita con personalità e organizzazione, che permette ai colchoneros di guardare con fiducia alla gara di ritorno. La squadra di Diego Simeone sfrutta al meglio gli episodi e dimostra grande solidità difensiva, colpendo nei momenti decisivi e resistendo ai tentativi blaugrana. Per il Barcellona, invece, servirà una prestazione di altissimo livello per riaprire un discorso qualificazione che oggi sembra indirizzato.

A Parigi, il Paris Saint-Germain manda un segnale forte superando il Liverpool per 2-0 al termine di una gara dominata sul piano del gioco. I francesi impongono ritmo e qualità, creando numerose occasioni e lasciando poco spazio agli inglesi. Il vantaggio maturato rappresenta un’ipoteca importante, ma non definitiva: ad Anfield servirà un’altra prova di maturità per completare l’opera e trasformare questa superiorità in un pass per la semifinale.

Non meno significativa l’impresa del Bayern Monaco, capace di espugnare il Santiago Bernabeu battendo il Real Madrid per 2-1 in un match sorprendente in cui non sono mancati errori grossolani. I tedeschi si dimostrano cinici e concreti, costruendo il successo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Il Real, però, resta aggrappato al doppio confronto grazie al gol nel finale, che tiene vive le speranze di rimonta. Il ritorno in Germania si preannuncia aperto e spettacolare, con i bavaresi leggermente avanti ma consapevoli di dover ancora completare il lavoro.

Più equilibrata del previsto la sfida di Lisbona, dove l’Arsenal supera lo Sporting per 1-0 grazie a una rete nei minuti di recupero. I portoghesi giocano una gara attenta e mettono in difficoltà i Gunners, che però trovano la giocata decisiva nel momento più delicato e restano i favoriti per il passaggio del turno.

Con le gare di ritorno alle porte, gli equilibri restano delicati: le scommesse Champions League riflettono queste incertezze, segnalando come favorite le squadre che hanno costruito un margine importante nei match d’andata.

Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG apriranno il programma il 14 aprile, mentre Arsenal-Sporting e Bayern Monaco-Real Madrid chiuderanno il quadro il giorno successivo. Alcune squadre partono con un vantaggio importante, ma la storia della Champions insegna che nulla è mai davvero scritto. Tra chi sogna di completare l’opera e chi è chiamato a ribaltare il destino, l’Europa si prepara ad altre notti di grande calcio.

Fonte foto: ZDFheute

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