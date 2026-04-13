Inter le mani sullo scudetto! L’Union Berlino si affida a Marie-Louise Eta, prima donna in panchina nei top 5 campionati, De Zerbi esordio flop e il Tottenham è terzultimo

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I nerazzurri vincono a Como e approfittano dell’inciampo del Napoli, evento storico in Bundesliga mentre gli Spurs ora rischiano seriamente la retrocessione

L’Inter di Chivu non è mai stata così vicina allo scudetto. L’incredibile rimonta ai danni del Como, in un match pirotecnico finito 3-4, segna un momento decisivo. Con il contemporaneo pareggio del Napoli a Parma i nerazzurri ora si trovano a +9 sulla seconda con sei giornate al termine. In caso di filotto dei partenopei agli interisti basterebbe raggranellare 10 punti negli ultimi sei turni. Una situazione molto favorevole che difficilmente potrà togliere la vittoria finale all’Inter. Ovvio che nel calcio tutto può accadere, stavolta sembra però arrivata la sterzata decisiva. Precipita, invece, il Milan che dopo il crollo in casa con l’Udinese mette in discussione la sua posizione verso la Champions League.

Evento storico in Bundesliga. L’Union Berlino, dopo la sconfitta contro l’Heidenheim, ha deciso di esonerare Steffen Baumgart con il suo staff. Al suo posto fino al termine della stagione il club ha affidato la panchina a Marie-Louise Eta, allenatrice di 34 anni, che diventa la prima donna nei top 5 campionati europei a sedere in panchina alla guida di una squadra. Lei, che fino ad ora allenava l’under 19 dei tedeschi, a fine stagione diventerà mister della squadra femminile del club. Ora, invece, si cimenterà in Bundesliga dopo che era stata collaboratrice in passato ma mai primo allenatore. Adesso il suo nome entra nella storia.

Marie-Louise Eta nuovo tecnico dell’Union Berlino – Fonte eurosport.it

Infine facciamo un salto in Premier League. Amaro debutto per Roberto De Zerbi con il Tottenham. Gli Spurs perdono in trasferta 1-0 contro il Sunderland. Per la prima volta in stagione si trovano al terzultimo posto complice la vittoria del West Ham, il pareggio per il Nottingham, anche il Leeds è coinvolto. Lo spettro della retrocessione non è mai stato così concreto ed ora non dipende solamente dai londinesi. Il tecnico italiano dovrà lavorare duramente per risollevare una situazione che sembra compromessa. Ormai spacciate, dietro il Tottenham, Burnley e Wolverhampton.

Amaro debutto per Roberto De Zerbi – Fonte tottenhamhotspur.com

Glauco Dusso